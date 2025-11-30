Алькарас рассказал, что для него значат выставочные матчи

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказал свою точку зрения насчёт участия в выставочных матчах и рассказал о своём отношении к ним.

В декабре Алькарас сыграет два выставочных матча — с бразильцем Жоао Фонсекой и американцем Фрэнсисом Тиафо.

«Для меня главная разница заключается в том, что на турнирах в туре нужно поддерживать концентрацию. Это выматывает как физически, так и морально. А выставочный матч – это лишь один день. Нужно поддерживать фокус, разминаться и чуть потренироваться лишь для одного матча. Трактовать выставочный матч можно по-разному. Можно сделать это просто для удовольствия, сыграть в хороший теннис, показать качественные удары. А можно рассматривать его более серьёзно и использовать тактики, чтобы потом воспроизводить их на турнирах. Я постараюсь серьёзно отнестись к этим матчам, но в то же время развлекусь, насколько возможно», – приводит слова Алькараса Punto de Break.