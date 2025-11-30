Скидки
Роддик назвал одну из теннисисток, которую видит победительницей ТБШ в следующем году

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик раскрыл, какая теннисистка входит в его личную пятёрку фаворитов из тех, кого он видит победительницей одного из турниров «Большого шлема» в следующем сезоне.

«Каролина Мухова. Это выдающаяся теннисистка. Единственная вещь, которая отделяет её от топ-5, – здоровье. Она может каждого поставить в непростую ситуацию. Думаю, она входит в мой личный топ-5 из спортсменок, которые могли бы выиграть турнир «Большого шлема» в следующем году», – сказал Роддик в своём подкасте Served With Andy Roddick.

На данный момент чешская спортсменка Каролина Мухова является 19-й ракеткой мира. На её счету в карьере один финал Открытого чемпионата Франции и полуфиналы Открытого чемпионата США и Australian Open. В текущем сезоне теннисистка жаловалась на обострение проблем со здоровьем, включая старые травмы.

