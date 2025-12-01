«Саш, одумайся немножко». Кудерметова — о словах Бублика про парный теннис

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о своём знакомстве с 11-й ракеткой мира Александром Бубликом и его характере, а также отреагировала на слова Бублика о парном теннисе.

Ранее Бублик выразил мнение о том, что парный разряд является «ненастоящим теннисом».

«Саша у нас отдельный экземпляр, он может говорить всё что угодно, но почему парный теннис — это не теннис? Порой ты зарабатываешь больше денег, чем некоторые одиночники. Я думаю, если бы он играл в паре и показывал хорошие результаты, он бы такими словами не бросался. Ну как бы, блин, Саш, задумайся немножко. Никаких других эмоций это у меня не вызывает, потому что я считаю это немного глупым высказыванием с его стороны.

Сашу я знаю вообще, наверное, с девяти или с десяти лет. Мы тут во Всеволожске очень много турниров вместе играли, и он уже с детства таким был. Многие моменты мне лучше умолчать. Но что-то такое всё равно есть. История интересная, да. Мы постоянно играли на квадратики, как это называется, на наказание: кто проигрывает, потом начинает себя бить. И вот Саша никого не щадил — ни девочек, ни мальчиков, пробивал так. Мне, слава богу, не попадало, но он никогда никого не щадил», — приводит слова Кудерметовой «Советский спорт».