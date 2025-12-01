Мирра Андреева отреагировала на новость Павлюченковой о её помолвке

Российская теннисистка, девятая ракетка мира Мирра Андреева отреагировала на новость финалистки «Ролан Гаррос» (2021) Анастасии Павлюченковой о помолвке. Андреева оставила в соцсети комментарий под постом с фотографиями влюблённой пары.

«Поздравляю», — написала Андреева, получив в ответ от Павлюченковой благодарность.

Ранее Павлюченкова в социальных сетях сообщила, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Пара встречается с 2023 года. Сейчас они проводят отпуск на Мальдивах.

Лучшим достижением Павлюченковой в прошедшем сезоне на турнирах «Большого шлема» стали выходы в четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии — 2025 и Уимблдона-2025. В Мельбурне Анастасия в трёх сетах проиграла будущей финалистке Арине Соболенко со счётом 2:6, 6:2, 3:6, а в Лондоне со счётом 1:6, 6:7 (9:11) уступила также будущей финалистке турнира, американке Аманде Анисимовой.