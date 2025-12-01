Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Медведеву вручали кубок, Бублик следил за игрой с сыном. Лучшие фото турнира в Петербурге

30 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена» состоялся второй день выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры».

Победителем стала команда «Сфинксы», в состав которой вошли теннисисты Юлия Путинцева, Даниил Медведев, Вероника Кудерметова и Карен Хачанов. Общий счёт турнира составил 105-101 в пользу «Сфинксов». Поражение в последнем матче парного разряда не помешало команде остаться лидером соревнований.

Лучшие кадры с турнира — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Катерины Чистовой.

«Трофеи Северной Пальмиры» — уникальный международный командный теннисный турнир, в котором каждая команда состоит из действующих игроков ATP, WTA и легенд спорта. Турнир основан в 2022 году. Он проходил в Санкт-Петербурге с 29 по 30 ноября.