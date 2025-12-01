Джокович — о совете пилотам Формулы-1: они живут мечтой, делают то, что всегда хотели

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович рассказал об общении с молодыми пилотами Формулы-1.

«Я разговаривал с Ландо [Норрисом], Оскаром [Пиастри] и Джорджем [Расселлом], я их довольно хорошо знаю и вижу, как эти ребята относятся к своей лёгкости, подготовке и восстановлению. Похоже, они всё делают правильно. Силу нужно черпать из мотивации, которая действительно вдохновляет тебя быть лучшим. Они живут мечтой, делают то, что всегда хотели делать. Именно об этом я напоминаю себе в стрессовых ситуациях: «Эй, ты же всегда хотел этого в детстве», — сказал Джокович во время Гран-при Катара.