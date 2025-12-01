Новак Джокович встретился с группой Metallica на Гран-при Катара

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович сфотографировался со знаменитой метал-группой Metallica и опубликовал снимок на личной странице в соцсетях. Спортсмен встретился с музыкантами во время Гран-при Формулы-1 в Катаре.

Фото: Из личного архива Джоковича

В сезоне-2025 38-летний Новак Джокович завоевал два титула категории ATP-250 – на турнирах в Афинах (Греция) и Женеве (Швейцария). Стоит отметить, что Новак выступил на всех четырёх турнирах «Большого шлема» и на каждом из них дошёл до полуфинальной стадии. Сезон он завершил на четвёртой строчке мирового рейтинга ATP.