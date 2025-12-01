Фонсека: настоящий скачок популярности произошёл после победы над Рублёвым в Австралии

24-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, как победа над россиянином Андреем Рублёвым в первом круге Australian Open – 2025 повлияла на рост его популярности. Фонсека одержал победу в том матче со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5).

«Настоящий скачок популярности произошёл после того, как я обыграл Рублёва в Австралии. Я сам этого не осознавал, потому что в Бразилии я не так уж много хожу по улицам… Но моя семья — да: они говорили, что всё меняется. Соцсети взорвались. Я действительно понял свою популярность только на последних каникулах, когда гулял чуть больше и увидел, сколько людей следят за теннисом», – приводит слова Фонсеки Ubitennis.