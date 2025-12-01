Скидки
Теннис

Фонсека: настоящий скачок популярности произошёл после победы над Рублёвым в Австралии

Фонсека: настоящий скачок популярности произошёл после победы над Рублёвым в Австралии
24-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, как победа над россиянином Андреем Рублёвым в первом круге Australian Open – 2025 повлияла на рост его популярности. Фонсека одержал победу в том матче со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5).

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		3 6 5
7 7 		6 7 7
             
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Настоящий скачок популярности произошёл после того, как я обыграл Рублёва в Австралии. Я сам этого не осознавал, потому что в Бразилии я не так уж много хожу по улицам… Но моя семья — да: они говорили, что всё меняется. Соцсети взорвались. Я действительно понял свою популярность только на последних каникулах, когда гулял чуть больше и увидел, сколько людей следят за теннисом», – приводит слова Фонсеки Ubitennis.

