Фонсека: настоящий скачок популярности произошёл после победы над Рублёвым в Австралии
24-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, как победа над россиянином Андреем Рублёвым в первом круге Australian Open – 2025 повлияла на рост его популярности. Фонсека одержал победу в том матче со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5).
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:45 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6 5
|
|6
|7 7
112
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
«Настоящий скачок популярности произошёл после того, как я обыграл Рублёва в Австралии. Я сам этого не осознавал, потому что в Бразилии я не так уж много хожу по улицам… Но моя семья — да: они говорили, что всё меняется. Соцсети взорвались. Я действительно понял свою популярность только на последних каникулах, когда гулял чуть больше и увидел, сколько людей следят за теннисом», – приводит слова Фонсеки Ubitennis.
