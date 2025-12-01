Скидки
«Были очень тяжёлые моменты». Фонсека — о сезоне-2025

24-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, почему произошёл спад в его игре по ходу сезона 2025 года.

«Люди видят только очки, рейтинг и титулы, но были очень тяжёлые моменты. Весной я почти не играл на грунте: Эшторил, Рим… Два первых раунда, сыгранных плохо. В Бостаде тренировки были так себе, но там я смог немного восстановить ритм. Потом в Торонто мне было нехорошо, и в Цинциннати тоже. На US Open я отлично сыграл первый круг, а во втором у меня были шансы продлить матч. Но даже Алькарас в своём документальном фильме рассказывал, что на Итоговом турнире АТР – 2024 чувствовал себя плохо. Такое бывает со всеми», – приводит слова Фонсеки Ubitennis.

