Победа Бублика над Синнером вошла в топ-5 сенсаций 2025 года по версии ATP

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала рейтинг из пяти наиболее выдающихся сенсаций на турнирах ATP в 2025 году. В топ не вошли матчи на турнирах «Большого шлема».

Топ-5 сенсаций на турнирах ATP-тура:

  1. Полуфинал «Мастерса» в Шанхае (Китай). Валантен Вашеро (Монако) — Новак Джокович (Сербия) — 6:3, 6:4.
  2. Второй круг «Мастерса» в Майами (США). Давид Гоффен (Бельгия) — Карлос Алькарас (Испания) — 5:7, 6:4, 6:3.
  3. Второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Новак Джокович (Сербия) — 6:2, 3:6, 6:1.
  4. Четвёртый круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Теренс Атман (Франция) — Тейлор Фриц (США) — 3:6, 7:5, 6:3.
  5. Второй круг ATP-500 в Галле (Германия). Александр Бублик (Казахстан) — Янник Синнер (Италия) — 3:6, 6:3, 6:4.
