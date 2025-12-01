Определился состав молодёжного Итогового турнира ATP. Сыграет чемпион «Мастерса»
Стал известен состав участников молодёжного Итогового турнира ATP – 2025, который пройдёт с 17 по 21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия). На соревнованиях примут участие теннисисты в возрасте 20 лет и младше.
На турнире сыграет 19-я ракетка мира Якуб Меншик из Чехии. В 2025 году он выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами (США), в финале победив легендарного серба Новака Джоковича.
Состав молодёжного Итогового турнира ATP – 2025:
- Якуб Меншик (Чехия).
- Лёнер Тьен (США).
- Александр Блокс (Бельгия).
- Дино Прижмич (Хорватия).
- Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания).
- Нишеш Басаваредди (США).
- Рафаэль Ходар (Испания).
Комментарии