Определился состав молодёжного Итогового турнира ATP. Сыграет чемпион «Мастерса»

Стал известен состав участников молодёжного Итогового турнира ATP – 2025, который пройдёт с 17 по 21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия). На соревнованиях примут участие теннисисты в возрасте 20 лет и младше.

На турнире сыграет 19-я ракетка мира Якуб Меншик из Чехии. В 2025 году он выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами (США), в финале победив легендарного серба Новака Джоковича.

Состав молодёжного Итогового турнира ATP – 2025:

Якуб Меншик (Чехия).

Лёнер Тьен (США).

Александр Блокс (Бельгия).

Дино Прижмич (Хорватия).

Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания).

Нишеш Басаваредди (США).

Рафаэль Ходар (Испания).