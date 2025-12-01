Скидки
Определился состав молодёжного Итогового турнира ATP. Сыграет чемпион «Мастерса»

Комментарии

Стал известен состав участников молодёжного Итогового турнира ATP – 2025, который пройдёт с 17 по 21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия). На соревнованиях примут участие теннисисты в возрасте 20 лет и младше.

На турнире сыграет 19-я ракетка мира Якуб Меншик из Чехии. В 2025 году он выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами (США), в финале победив легендарного серба Новака Джоковича.

Состав молодёжного Итогового турнира ATP – 2025:

  • Якуб Меншик (Чехия).
  • Лёнер Тьен (США).
  • Александр Блокс (Бельгия).
  • Дино Прижмич (Хорватия).
  • Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания).
  • Нишеш Басаваредди (США).
  • Рафаэль Ходар (Испания).
