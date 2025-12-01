«Подумывал о завершении карьеры». Александр Бублик — о начале сезона-2025

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своём прогрессе в сезоне-2024 после неудачного начала года.

«В конце прошлого года, да и в начале этого сезона, я был очень недоволен собой. Я даже подумывал о завершении карьеры, потому что боялся вылететь из топ-100. Это бы всё изменило. После Индиан-Уэллса я поехал в Лас-Вегас на три дня, чтобы отдохнуть. А ещё и поразмышлять. С тех пор у меня появилась определённая цель», — приводит слова Бублика Tennis Magazin.

Александр Бублик в этом сезоне завоевал титулы на турнирах ATP-250 в Гштааде (Швейцария), Ханчжоу (Китай), ATP-500 в Галле (Германия) и Кицбюэле (Австрия).