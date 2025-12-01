Скидки
Бублик объяснил, как ему удалось достичь успеха в 2025 году

Комментарии

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что ему помогло добиться успешных результатов после неудачного начала сезона-2025.

«Я старался показывать разнообразный теннис, но играть гораздо стабильнее. Немного скорректировал тренировки. Например, смог улучшить форхенд, особенно на грунте. Я обрёл уверенность на «челленджерах» и проходил квалификации. Кроме того, улучшил свою физическую форму. Смена ракетки тоже очень помогла мне. Чтобы сделать ракетку легче, мы даже отшлифовали её часть – до 291 грамма», — приводит слова Бублика Tennis Magazin.

Александр Бублик в этом сезоне завоевал титулы на турнирах ATP-250 в Гштааде (Швейцария), Ханчжоу (Китай), ATP-500 в Галле (Германия) и Кицбюэле (Австрия).

«Подумывал о завершении карьеры». Александр Бублик — о начале сезона-2025
