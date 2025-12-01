Скидки
Умер двукратный чемпион «Ролан Гаррос» Никола Пьетранджели

Победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде итальянец Никола Пьетранджели скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса Италии в социальных сетях.

«Итальянский теннис оплакивает свою икону. Никола Пьетранджели, единственный итальянский теннисист в Международном зале славы тенниса, умер в возрасте 92 лет», — говорится в релизе.

Никола Пьетранджели выигрывал «Ролан Гаррос» дважды — в 1959 и 1960 годах. Он завоевал 53 титула в одиночном разряде в любительских турнирах, был третьей ракеткой мира. Пьетранджели является рекордсменом по количеству побед в матчах на Кубке Дэвиса (120).

