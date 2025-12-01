«Невероятный путь». Николя Маю опубликовал пост, посвящённый завершению карьеры

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде французский теннисист Николя Маю опубликовал пост, посвященный завершению его профессиональной карьеры.

«Прошло несколько недель, и я понемногу спускаюсь с облаков, осознавая то, что действительно произошло на «Мастерсе» в Париже.

25 лет. 25 лет карьеры подошли к концу. Так много радости, пота, сыгранных розыгрышей, иногда разочарований, множества встреч, но прежде всего — невероятный путь, который я прошёл.

Спасибо Французской теннисной федерации за то, что тренировали меня с юниорских лет и позволили попрощаться самым красивым образом. Спасибо Григору Димитрову за то, что разделил со мной корт в последнем матче.

И главное — спасибо вам, зрителям, за то, что были со мной все эти годы. Это не прощание, а лишь «до скорого», потому что я знаю, что никогда не окажусь слишком далеко», – написал Маю в своём аккаунте в одной из социальных сетей.

43-летний Маю провёл заключительный матч в карьере на «Мастерсе» в Париже, уступив в паре с болгарином Григором Димитровым в первом круге Юго Нису и Эдуарду Роже-Васслену со счётом 4:6, 7:5, [4:10].