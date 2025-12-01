Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Невероятный путь». Николя Маю опубликовал пост, посвящённый завершению карьеры

«Невероятный путь». Николя Маю опубликовал пост, посвящённый завершению карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде французский теннисист Николя Маю опубликовал пост, посвященный завершению его профессиональной карьеры.

«Прошло несколько недель, и я понемногу спускаюсь с облаков, осознавая то, что действительно произошло на «Мастерсе» в Париже.

25 лет. 25 лет карьеры подошли к концу. Так много радости, пота, сыгранных розыгрышей, иногда разочарований, множества встреч, но прежде всего — невероятный путь, который я прошёл.

Спасибо Французской теннисной федерации за то, что тренировали меня с юниорских лет и позволили попрощаться самым красивым образом. Спасибо Григору Димитрову за то, что разделил со мной корт в последнем матче.

И главное — спасибо вам, зрителям, за то, что были со мной все эти годы. Это не прощание, а лишь «до скорого», потому что я знаю, что никогда не окажусь слишком далеко», – написал Маю в своём аккаунте в одной из социальных сетей.

43-летний Маю провёл заключительный матч в карьере на «Мастерсе» в Париже, уступив в паре с болгарином Григором Димитровым в первом круге Юго Нису и Эдуарду Роже-Васслену со счётом 4:6, 7:5, [4:10].

Материалы по теме
«Главное, чтобы зрители получили кайф». «Сфинксы» Медведева покорили «Львов» Бублика
«Главное, чтобы зрители получили кайф». «Сфинксы» Медведева покорили «Львов» Бублика
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android