Алина Чараева проиграла украинке Подрез в первом круге турнира WTA-125 в Лиможе
162-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-125 в Лиможе (Франция). На старте соревнований она потерпела поражение от украинки Вероники Подрез (301-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 1:6.
Анже 125. 1-й круг
01 декабря 2025, понедельник. 12:10 МСК
301
Вероника Подрез
В. Подрез
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
162
Алина Чараева
А. Чараева
Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Чараева не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Подрез ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Во втором круге турнира в Лиможе Подрез сыграет с победительницей матча Алёна Большова (Испания) — Антония Ружич (Хорватия).
