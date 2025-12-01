Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Подрез — Алина Чараева, результат матча 1 декабря 2025, счет 0:2, 1-й круг WTA 125 Лимож

Алина Чараева проиграла украинке Подрез в первом круге турнира WTA-125 в Лиможе
Комментарии

162-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-125 в Лиможе (Франция). На старте соревнований она потерпела поражение от украинки Вероники Подрез (301-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 1:6.

Анже 125. 1-й круг
01 декабря 2025, понедельник. 12:10 МСК
Вероника Подрез
301
Украина
Вероника Подрез
В. Подрез
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Алина Чараева
162
Россия
Алина Чараева
А. Чараева

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Чараева не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Подрез ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Во втором круге турнира в Лиможе Подрез сыграет с победительницей матча Алёна Большова (Испания) — Антония Ружич (Хорватия).

Календарь турнира в Лиможе
Сетка турнира в Лиможе
Материалы по теме
«Главное, чтобы зрители получили кайф». «Сфинксы» Медведева покорили «Львов» Бублика
«Главное, чтобы зрители получили кайф». «Сфинксы» Медведева покорили «Львов» Бублика
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android