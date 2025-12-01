Скидки
Теннис

«Пытаюсь перестроить свою машину». Новак Джокович — о восстановлении в межсезонье

«Пытаюсь перестроить свою машину». Новак Джокович — о восстановлении в межсезонье
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович оценил свой настрой в межсезонье после выступлений в 2025 году.

«Я беру небольшой перерыв и пытаюсь перестроить свою машину, если можно так выразиться, используя гоночную терминологию. Последние 18 месяцев я получал травмы чаще, чем когда-либо, поэтому я пытаюсь восстановить своё тело, чтобы начать следующий сезон отлично, и, надеюсь, я смогу удержаться на уровне лучших.

Есть мультисенсорная оздоровительная капсульная система, которая восстанавливает силы за кратчайшее время — восемь минут», — приводит слова Джоковича Sky Sports.

В сезоне-2025 38-летний Новак Джокович завоевал два титула категории ATP-250 – на турнирах в Афинах (Греция) и Женеве (Швейцария).

