41-летняя Вера Звонарёва провела и выиграла первый матч с 2024 года

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира категории W100 в Дубае (ОАЭ). В первом круге она одержала победу над 238-й ракеткой мира Тарой Вюрт из Хорватии со счётом 6:3, 6:4.

41-летняя Звонарёва не играла на турнирах как в одиночном, так и в парном разряде с весны 2024 года. Сейчас у россиянки нет рейтинга WTA.

Соперница Веры Звонарёвой по второму кругу определится в матче между венгеркой Далмой Галфи (первая сеяная) и победительницей квалификации.

Звонарёва — четырёхкратная финалистка турниров Большого шлема (два — в одиночном разряде, два — в паре); победительница Итогового турнира WTA в парном разряде (2023).