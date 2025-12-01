Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Теннисистка Рахимова сменила спортивное гражданство и будет выступать за Узбекистан

Теннисистка Рахимова сменила спортивное гражданство и будет выступать за Узбекистан
Комментарии

112-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова сменила спортивное гражданство. Отныне на турнирах WTA она будет выступать под флагом Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Узбекистана.

«Новая глава в истории узбекистанского тенниса. Переход Камиллы Рахимовой под флаг Узбекистана — стратегическое усиление национальной команды, которое выводит страну на новый уровень международной конкуренции. Теперь Узбекистан получает игрока мирового класса, способного бороться за высокие позиции на турнирах серии «Большого шлема», турнирах WTA, ITF, командных чемпионатах, Азиатских играх и Кубке Билли Джин Кинг», — говорится в пресс-релизе федерации.

Материалы по теме
41-летняя Вера Звонарёва провела и выиграла первый матч с 2024 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android