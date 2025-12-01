Теннисистка Рахимова сменила спортивное гражданство и будет выступать за Узбекистан

112-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова сменила спортивное гражданство. Отныне на турнирах WTA она будет выступать под флагом Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Узбекистана.

«Новая глава в истории узбекистанского тенниса. Переход Камиллы Рахимовой под флаг Узбекистана — стратегическое усиление национальной команды, которое выводит страну на новый уровень международной конкуренции. Теперь Узбекистан получает игрока мирового класса, способного бороться за высокие позиции на турнирах серии «Большого шлема», турнирах WTA, ITF, командных чемпионатах, Азиатских играх и Кубке Билли Джин Кинг», — говорится в пресс-релизе федерации.