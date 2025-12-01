Скидки
Рафаэль Надаль выразил соболезнования в связи со смертью Николо Пьетранджели

Рафаэль Надаль выразил соболезнования в связи со смертью Николо Пьетранджели
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост на личной странице в соцсетях, в котором почтил память двукратного победителя «Ролан Гаррос» итальянца Николо Пьетранджели. Итальянец ушёл из жизни в возрасте 92 лет.

«Только что узнал печальную новость о кончине великого итальянского теннисиста. Выражаю глубочайшие соболезнования всей его семье, сыну Филиппо и всему итальянскому теннисному сообществу. Покойся с миром, Никола!» — написал Надаль.

Никола Пьетранджели выигрывал «Ролан Гаррос» дважды — в 1959 и 1960 годах. Он завоевал 53 титула в одиночном разряде в любительских турнирах, был третьей ракеткой мира. Пьетранджели является рекордсменом по количеству побед в матчах на Кубке Дэвиса (120).

Умер двукратный чемпион «Ролан Гаррос» Никола Пьетранджели
