Серена Уильямс в роскошном образе посетила Гран-при Формулы-1 в Катаре

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс посетила Гран-при Формулы-1, который состоялся на прошлых выходных в Катаре.

На личной странице в социальных сетях Уильямс опубликовала фотографии, на которых она позирует в роскошном платье в пол с узорами. На Гран-при она была вместе со своим мужем Алексисом Оганяном.

Фото: Из личного архива Серены Уильямс

Фото: Из личного архива Уильямс

Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Она выиграла 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде — больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.