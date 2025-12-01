Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс в роскошном образе посетила Гран-при Формулы-1 в Катаре

Серена Уильямс в роскошном образе посетила Гран-при Формулы-1 в Катаре
Комментарии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс посетила Гран-при Формулы-1, который состоялся на прошлых выходных в Катаре.

На личной странице в социальных сетях Уильямс опубликовала фотографии, на которых она позирует в роскошном платье в пол с узорами. На Гран-при она была вместе со своим мужем Алексисом Оганяном.

Фото: Из личного архива Серены Уильямс

Фото: Из личного архива Уильямс

Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Она выиграла 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде — больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.

Материалы по теме
41-летняя Вера Звонарёва провела и выиграла первый матч с 2024 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android