Алина Корнеева проиграла Камилле Рахимовой в первом круге турнира WTA-125 в Лиможе
216-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-125 в Лиможе (Франция). На старте соревнований она потерпела поражение от Камиллы Рахимовой (112-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 1:6.
Анже 125. 1-й круг
01 декабря 2025, понедельник. 15:50 МСК
216
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
112
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время Корнеева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Рахимовой одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Во втором круге турнира в Лиможе Камилла Рахимова сыграет с победительницей матча Линда Климовичова (Польша) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция).
