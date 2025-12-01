Алина Корнеева проиграла Камилле Рахимовой в первом круге турнира WTA-125 в Лиможе

216-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-125 в Лиможе (Франция). На старте соревнований она потерпела поражение от Камиллы Рахимовой (112-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время Корнеева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Рахимовой одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге турнира в Лиможе Камилла Рахимова сыграет с победительницей матча Линда Климовичова (Польша) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция).