Теннис

Алина Корнеева — Камилла Рахимова, результат матча 1 декабря 2025, счет 0:2, 1-й круг WTA 125 Лимож

Алина Корнеева проиграла Камилле Рахимовой в первом круге турнира WTA-125 в Лиможе


216-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-125 в Лиможе (Франция). На старте соревнований она потерпела поражение от Камиллы Рахимовой (112-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 1:6.

Анже 125. 1-й круг
01 декабря 2025, понедельник. 15:50 МСК
Алина Корнеева
216
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Камилла Рахимова
112
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время Корнеева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Рахимовой одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге турнира в Лиможе Камилла Рахимова сыграет с победительницей матча Линда Климовичова (Польша) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция).

Календарь турнира в Лиможе
Сетка турнира в Лиможе
Теннисистка Рахимова сменила спортивное гражданство и будет выступать за Узбекистан

