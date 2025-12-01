Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA-125 в Анже
92-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг на турнире категории WTA-125 в Анже (Франция). На старте соревнований она обыграла представительницу Италии 220-ю ракетку мира Камиллу Розателло. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Анже 125. 1-й круг
01 декабря 2025, понедельник. 17:10 МСК
92
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
220
Камилла Розателло
К. Розателло
Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Кудерметова выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Розателло шесть эйсов, семь двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Во втором круге турнира в WTA-125 в Анже Полина Кудерметова сразится с Анна-Леной Фридзам из Германии.
Комментарии
