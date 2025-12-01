Скидки
Полина Кудерметова — Камилла Розателло, результат матча 1 декабря 2025, счет 2:0, 1-й круг WTA-125 в Лиможе

Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA-125 в Анже
92-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг на турнире категории WTA-125 в Анже (Франция). На старте соревнований она обыграла представительницу Италии 220-ю ракетку мира Камиллу Розателло. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Анже 125. 1-й круг
01 декабря 2025, понедельник. 17:10 МСК
Полина Кудерметова
92
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Камилла Розателло
220
Италия
Камилла Розателло
К. Розателло

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Кудерметова выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Розателло шесть эйсов, семь двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в WTA-125 в Анже Полина Кудерметова сразится с Анна-Леной Фридзам из Германии.

