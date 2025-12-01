«Было стыдно». Энди Маррей раскрыл неловкий момент с совместной тренировки с Джоковичем

Британский теннисист, бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей рассказал о неловкой ситуации во время совместной тренировки с сербом Новаком Джоковичем.

«Было стыдно, ведь прошло всего пять минут. В итоге я пробежал 50 минут, но мне было очень больно. Я попросил помощи у его команды, ведь на протяжении 45 минут мне сводило левую икру. Понимал, что не могу остановиться, я не хотел показать ему, что спустя пять минут выдохся. В итоге я выдержал этот забег, однако для меня это был довольно неловкий момент», — сказал Маррей в интервью TennisPodcast.

38-летний Маррей завершил игровую карьеру летом 2024 года. За карьеру британец выиграл 46 титулов ATP в одиночном разряде, в том числе три «Шлема» (US Open и дважды Уимблдон) и 14 «Мастерсов». В 2025 году Маррей тренировал серба Новака Джоковича.