Маррей — об игре с сыном в шахматы: тяжело проигрывать пятилетнему ребёнку

Британский теннисист, бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей рассказал, что пятилетний сын обыгрывает его в шахматы.

«Я не особо хороший шахматист, но у меня довольно аналитический склад ума. Мне нравится играть и наблюдать, как он учится. Тяжело проигрывать пятилетнему ребёнку, когда в середине игры он просит тебя подойти и, по сути, вытереть ему задницу. Это унижает мой интеллект», — сказал Маррей в интервью Indian Express.

38-летний Маррей завершил игровую карьеру летом 2024 года. За карьеру британец выиграл 46 титулов ATP в одиночном разряде, в том числе три «Шлема» (US Open и дважды Уимблдон) и 14 «Мастерсов». В 2025 году Маррей тренировал серба Новака Джоковича.