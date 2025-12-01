Скидки
Алексей Селиваненко: теннис в ДНК Звонарёвой

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко отреагировал на то, что бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира категории W100 в Дубае (ОАЭ).

«Вера из числа тех игроков, которые выступают, потому что получают удовольствие от тенниса. Такими примерами и живёт спорт. Энди Маррей, Стэн Вавринка, Винус Вильямс — казалось, они добились всего в своих карьерах, но продолжали играть даже небольшие турниры на завершающем этапе своей карьеры. Вера такая же — теннис в её ДНК», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

41-летняя Звонарёва не играла на турнирах как в одиночном, так и в парном разряде с весны 2024 года. Сейчас у россиянки нет рейтинга WTA.

