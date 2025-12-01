Дочь Евгения Кафельникова стала гостем «Астон Мартин» на Гран-при Катара Формулы-1

27-летняя российская модель Алеся Кафельникова, являющаяся дочерью бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова, на минувших выходных посетила 23-й этап Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Катара.

«Формула-1 и ужин с Mônot в Дохе! Спасибо, что пригласили меня», — подписала изображение Алеся.

Кафельникова была VIP-гостем британского коллектива «Астон Мартин», за который выступают 44-летний двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо и 27-летний канадец Лэнс Стролл. Фернандо занял седьмое место, а Лэнс сошёл на 56-м круге.

В 2020 году Алеся была номинантом в рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в категории «Мода и дизайн». Её отец — двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года.