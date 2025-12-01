Джек Дрейпер снялся с выставочного турнира UTS в Лондоне

10-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер сообщил, что пропустит выставочный турнир UTS, который пройдёт в Лондоне с 5 по 7 декабря.

«Привет, ребята, я усердно работал, чтобы выступить на UTS в Лондоне, но, к сожалению, всё ещё не совсем готов. Это трудный вызов. На данный момент я не хочу ничего больше, чем выйти туда и соревноваться, однако мне посоветовали взять больше времени на восстановление. Простите, что подвожу вас и пропускаю мероприятие», — написал Дрейпер на своей странице в социальных сетях.

На турнире UTS выступят россиянин Андрей Рублёв, австралиец Алекс де Минор, чех Томаш Махач, француз Адриан Маннарино, норвежец Каспер Рууд, аргентинец Франсиско Серундоло и бельгиец Давид Гоффен.