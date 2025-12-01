Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джек Дрейпер снялся с выставочного турнира UTS в Лондоне

Джек Дрейпер снялся с выставочного турнира UTS в Лондоне
Комментарии

10-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер сообщил, что пропустит выставочный турнир UTS, который пройдёт в Лондоне с 5 по 7 декабря.

«Привет, ребята, я усердно работал, чтобы выступить на UTS в Лондоне, но, к сожалению, всё ещё не совсем готов. Это трудный вызов. На данный момент я не хочу ничего больше, чем выйти туда и соревноваться, однако мне посоветовали взять больше времени на восстановление. Простите, что подвожу вас и пропускаю мероприятие», — написал Дрейпер на своей странице в социальных сетях.

На турнире UTS выступят россиянин Андрей Рублёв, австралиец Алекс де Минор, чех Томаш Махач, француз Адриан Маннарино, норвежец Каспер Рууд, аргентинец Франсиско Серундоло и бельгиец Давид Гоффен.

Материалы по теме
«Главное, чтобы зрители получили кайф». «Сфинксы» Медведева покорили «Львов» Бублика
«Главное, чтобы зрители получили кайф». «Сфинксы» Медведева покорили «Львов» Бублика
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android