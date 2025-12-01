Уго Умбер заменит Джека Дрейпера на выставочном турнире UTS в Лондоне

37-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер заменит британца Джека Дрейпера на выставочном турнире UTS, который пройдёт в Лондоне с 5 по 7 декабря.

Дрейпер продолжает восстанавливаться после повреждения. Ранее он досрочно завершил сезон-2025. Первым соперником Умбера на турнире UTS в Лондоне станет бельгиец Давид Гоффен.

На турнире UTS выступят россиянин Андрей Рублёв, австралиец Алекс де Минор, чех Томаш Махач, француз Адриан Маннарино, норвежец Каспер Рууд, аргентинец Франсиско Серундоло и бельгиец Давид Гоффен. Полуфиналы и финал выставочных соревнований в столице Великобритании пройдут в воскресенье, 7 декабря.