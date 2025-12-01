Бьорн Борг: Джокович является величайшим игроком в истории тенниса

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарный шведский теннисист Бьорн Борг назвал серба Новака Джоковича величайшим игроком в истории тенниса.

«Новак Джокович — величайший теннисист, когда-либо игравший в этот вид спорта. За ним следуют Федерер и Надаль, которые делят второе место. Надеюсь, Новак сможет продолжить играть по крайней мере ещё год», — приводит слова Борга FirstSportz Tennis.

В сезоне-2025 38-летний Новак Джокович завоевал два титула категории ATP-250 – на турнирах в Афинах (Греция) и Женеве (Швейцария). Стоит отметить, что Новак выступил на всех четырёх турнирах «Большого шлема» и на каждом из них дошёл до полуфинальной стадии. Сезон он завершил на четвёртой строчке мирового рейтинга ATP.