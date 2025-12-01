Хуан-Мартин дель Потро выложил пост спустя год после завершения карьеры

Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 Хуан-Мартин дель Потро опубликовал пост спустя год после официального объявления о завершении карьеры.

«Год назад, день, который я никогда не забуду… Спасибо каждому из вас за то, что были со мной в такой особенный момент. Ваша поддержка сопровождала меня на каждом этапе и продолжает поддерживать меня до сих пор. Я смотрю это видео, и эмоции снова захлёстывают меня. Спасибо за всю вашу любовь — на трибунах, дома, в каждом вашем сообщении. И спасибо Новаку за то, что был рядом и стал частью этого приключения. Я очень ценю тебя», — написал дель Потро на своей странице в социальных сетях.

1 декабря 2025 года дель Потро обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича в своём прощальном матче. Игра, которая проводилась под названием «Последнее испытание», завершилась победой аргентинца со счётом 6:4, 7:5.

Хуан-Мартин дель Потро провёл последний поединок в карьере на уровне ATP-тура в феврале 2022 года на турнире в Буэнос-Айресе. Ранее теннисист рассказывал, что был вынужден завершить карьеру из-за травм колена, которые не позволяют ему жить без боли в повседневной жизни.