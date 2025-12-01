Тим Хенмэн считает, что ATP стоит внедрить в календарь «Мастерс» на траве

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн считает, что ATP стоит внедрить в календарь турнир категории «Мастерс» на травяном покрытии.

«Нам нужно сосредоточить усилия на турнирах «Большого шлема» и «Мастерсах». Там, где лучшие игроки встречаются чаще всего. Я бы с огромным удовольствием посмотрел такой турнир на травяном покрытии. Если существуют «Мастерсы» на всех других поверхностях, почему бы его не провести на траве?» — сказал Хенмэн в интервью Sky Sports.

На данный момент в календаре ATP обозначены шесть турниров категории «Мастерс» на харде, три – на грунте и ни одного – на травяном покрытии.