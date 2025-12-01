Тарпищев отреагировал на решение Камиллы Рахимовой выступать за Узбекистан

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на то, что 112-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова сменила спортивное гражданство. Отныне на турнирах категории WTA она будет выступать под флагом Узбекистана.

«Это не предательство, а желание поиграть. Россиянкой она остаётся, но просто меняет спортивное гражданство. Такие движения происходят из-за предстоящей Олимпиады. У нас в сборную она не проходила бы. За Узбекистан — может попасть. Но не факт, что сумеет это сделать. Чтобы попасть на Олимпиаду, надо быть в топ-60 — топ-70», — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.