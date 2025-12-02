Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс — о физических данных: все спортсменки вокруг меня были очень худыми

Серена Уильямс — о физических данных: все спортсменки вокруг меня были очень худыми
Комментарии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс рассказала о своих особенностях физического развития.

«На старте карьеры мне пришлось тяжело. Моё тело было другим. У меня была большая грудь, ягодицы. Все спортсменки вокруг были очень худыми. Это считалось нормой. Да, это влияло на меня психологически. Все говорили, что я не похожа на спортсменку. Всю жизнь ты думаешь, что ты слишком массивная, а потом оглядываешься назад и понимаешь, что находилась в превосходной форме. Да, у меня были большие мышцы. Я не была похожа на других девушек, но мы все разные.

После выигрыша моего первого «Большого шлема» в 1999 году я решила перестать читать статьи о себе, чтобы защититься. Сейчас всё изменилось. К этим теннисисткам уже не относятся так, как относились к нам. Тогда нам говорили, что мы похожи на мужчин, и многое другое», — сказала Уильямс в интервью Porter Magazine.

Материалы по теме
Мария Шарапова: такие соперницы, как Серена Уильямс, могут быть невольными наставниками
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android