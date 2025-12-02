Серена Уильямс — о физических данных: все спортсменки вокруг меня были очень худыми

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс рассказала о своих особенностях физического развития.

«На старте карьеры мне пришлось тяжело. Моё тело было другим. У меня была большая грудь, ягодицы. Все спортсменки вокруг были очень худыми. Это считалось нормой. Да, это влияло на меня психологически. Все говорили, что я не похожа на спортсменку. Всю жизнь ты думаешь, что ты слишком массивная, а потом оглядываешься назад и понимаешь, что находилась в превосходной форме. Да, у меня были большие мышцы. Я не была похожа на других девушек, но мы все разные.

После выигрыша моего первого «Большого шлема» в 1999 году я решила перестать читать статьи о себе, чтобы защититься. Сейчас всё изменилось. К этим теннисисткам уже не относятся так, как относились к нам. Тогда нам говорили, что мы похожи на мужчин, и многое другое», — сказала Уильямс в интервью Porter Magazine.