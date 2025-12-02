Руне, Костюк и Паолини поздравили Музетти с рождением второго ребёнка

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне, а также 28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк и представительница Италии Жасмин Паолини поздравили Лоренцо Музетти с рождением второго ребёнка.

«Поздравляю», — написал Руне в комментариях под публикацией Музетти. Также в комментариях поздравления оставили Паолини и Костюк.

30 ноября восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти сообщил, что второй раз стал отцом. Об этом спортсмен написал на своей странице в социальных сетях. Теннисист и его девушка Вероника назвали новорождённого Леандро. Напомним, в марте 2024 года у Лоренцо Музетти и его возлюбленной Вероники родился сын Людовико.