Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Руне, Костюк и Паолини поздравили Музетти с рождением второго ребёнка

Руне, Костюк и Паолини поздравили Музетти с рождением второго ребёнка
Комментарии

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне, а также 28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк и представительница Италии Жасмин Паолини поздравили Лоренцо Музетти с рождением второго ребёнка.

«Поздравляю», — написал Руне в комментариях под публикацией Музетти. Также в комментариях поздравления оставили Паолини и Костюк.

30 ноября восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти сообщил, что второй раз стал отцом. Об этом спортсмен написал на своей странице в социальных сетях. Теннисист и его девушка Вероника назвали новорождённого Леандро. Напомним, в марте 2024 года у Лоренцо Музетти и его возлюбленной Вероники родился сын Людовико.

Материалы по теме
23-летний Лоренцо Музетти второй раз стал отцом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android