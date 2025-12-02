Александр Бублик и Даниил Медведев вошли в топ-10 по количеству эйсов в сезоне-2025

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и чемпион US Open — 2021, 13-й номер мирового рейтинга Даниил Медведев вошли в топ-10 игроков по количеству эйсов в сезоне-2025. Бублик стал пятым с результатом 679 эйсов, а Медведев — 10-м (534).

Лидером сезона по количеству подач навылет стал шестая ракетка мира американец Тейлор Фриц, который сделал 867 эйсов.

Теннис. Лидеры ATP-тура по количеству эйсов в сезоне-2025: