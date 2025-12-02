Скидки
Александр Бублик и Даниил Медведев вошли в топ-10 по количеству эйсов в сезоне-2025

Комментарии

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и чемпион US Open — 2021, 13-й номер мирового рейтинга Даниил Медведев вошли в топ-10 игроков по количеству эйсов в сезоне-2025. Бублик стал пятым с результатом 679 эйсов, а Медведев — 10-м (534).

Лидером сезона по количеству подач навылет стал шестая ракетка мира американец Тейлор Фриц, который сделал 867 эйсов.

Теннис. Лидеры ATP-тура по количеству эйсов в сезоне-2025:

  1. Тейлор Фриц (США) — 867.
  2. Райлли Опелка (США) — 790.
  3. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 783.
  4. Якуб Меншик (Чехия) — 679.
  5. Александр Бублик (Казахстан) — 674.
  6. Бен Шелтон (США) — 607.
  7. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 596.
  8. Александр Зверев (Германия) — 577.
  9. Артур Риндеркнеш (Франция) — 540.
  10. Даниил Медведев (Россия) — 534.
