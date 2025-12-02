Александр Бублик и Даниил Медведев вошли в топ-10 по количеству эйсов в сезоне-2025
11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и чемпион US Open — 2021, 13-й номер мирового рейтинга Даниил Медведев вошли в топ-10 игроков по количеству эйсов в сезоне-2025. Бублик стал пятым с результатом 679 эйсов, а Медведев — 10-м (534).
Лидером сезона по количеству подач навылет стал шестая ракетка мира американец Тейлор Фриц, который сделал 867 эйсов.
Теннис. Лидеры ATP-тура по количеству эйсов в сезоне-2025:
- Тейлор Фриц (США) — 867.
- Райлли Опелка (США) — 790.
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 783.
- Якуб Меншик (Чехия) — 679.
- Александр Бублик (Казахстан) — 674.
- Бен Шелтон (США) — 607.
- Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 596.
- Александр Зверев (Германия) — 577.
- Артур Риндеркнеш (Франция) — 540.
- Даниил Медведев (Россия) — 534.
