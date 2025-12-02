Рыбакина стала первой за девять лет теннисисткой, сделавшей более 500 эйсов за сезон

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала первой за девять лет теннисисткой, которой удалось подать более 500 эйсов за сезон.

В прошедшем сезоне Рыбакина сделала 516 подач навылет в 78 матчах. Второе место по данному показателю заняла представительница Чехии Линда Носкова, у которой всего 373 эйса в 66 матчах.

В сезоне-2025 Елена Рыбакина выиграла два «пятисотника» — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также одержала победу на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале она оказалась сильнее первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко.