«Начинается паника». Энди Маррей рассказал о своих навыках готовки

Британский теннисист, бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей рассказал о своих навыках готовки.

«Я готовлю ужасно. Мне не нравится готовить, хотя раньше занимался этим чуть чаще. Мы заказываем наборы с продуктами. Я иногда готовил по рецепту. Но проблема в том, что я следую инструкции от и до. Если что-то идёт не так – я понятия не имею, как это исправить. Например, готовлю соус, он должен загустеть, а прошло уже 20 минут – и начинается паника. Я не знаю, что делать, если процесс идёт не по плану. В итоге, когда я готовил, получалось ужасно. Поэтому я этим больше не занимаюсь – как, собственно, и теннисом», — сказал Маррей в интервью TennisPodcast.

38-летний Маррей завершил игровую карьеру летом 2024 года. За карьеру британец выиграл 46 титулов ATP в одиночном разряде, в том числе три «Шлема» (US Open и дважды Уимблдон) и 14 «Мастерсов». В 2025 году Маррей тренировал серба Новака Джоковича.