Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маччи — об Алькарасе: испанский волшебник, без сомнения, лучший игрок своего возраста

Маччи — об Алькарасе: испанский волшебник, без сомнения, лучший игрок своего возраста
Комментарии

Рик Маччи, бывший тренер Серены Уильямс, заявил, что шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас является лучшим игроком своего возраста, а также, что он может приблизиться к «Большой тройке» по статистике.

«Если посмотреть на всё, чего он достиг, испанский волшебник, без сомнения, лучший игрок его возраста. Однако в жизни важно не то, как и где ты начинаешь, а то, где ты заканчиваешь. Если не будет травм, Карлос приблизится к «Большой тройке» по цифрам … а может быть, даже к определённому итальянцу», — написал Маччи в социальных сетях.

В 2025 году Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» и выиграл три «пятисотника».

Материалы по теме
Алькарас рассказал, что для него значат выставочные матчи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android