Маччи — об Алькарасе: испанский волшебник, без сомнения, лучший игрок своего возраста

Рик Маччи, бывший тренер Серены Уильямс, заявил, что шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас является лучшим игроком своего возраста, а также, что он может приблизиться к «Большой тройке» по статистике.

«Если посмотреть на всё, чего он достиг, испанский волшебник, без сомнения, лучший игрок его возраста. Однако в жизни важно не то, как и где ты начинаешь, а то, где ты заканчиваешь. Если не будет травм, Карлос приблизится к «Большой тройке» по цифрам … а может быть, даже к определённому итальянцу», — написал Маччи в социальных сетях.

В 2025 году Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» и выиграл три «пятисотника».