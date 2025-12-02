Скидки
«Он уже почувствовал лёгкость в теле». Фитнес-тренер Руне — о восстановлении игрока

Комментарии

Фитнес-тренер Марко Паничи, который входит в команду датчанина Хольгера Руне, рассказал, как теннисист восстанавливается после серьёзного повреждения.

«Хольгер всегда выкладывается на максимум, но, когда нужно восстановиться, важны дисциплина, постепенность, контролируемая интенсивность. Иногда темп нужно сознательно сбавлять. Главная цель – вернуть симметрию, баланс и уверенность в движениях. Спортсмену с такой взрывной физикой важно чувствовать тело «свободным».

Когда возвращается доверие к опоре и ускорению, всё меняется: он снова двигается так, как хочет. Он уже почувствовал лёгкость в теле. Он молод, быстро реагирует и учится. У Хольгера огромный потенциал. Он взрывной, координированный, с очень сильным природным инстинктом. Но он часто тратит слишком много лишней энергии – особенно когда в этом нет необходимости. Первая задача заключалась в том, чтобы помочь ему этим управлять», — сказал Паничи в подкасте JLM.

Комментарии
