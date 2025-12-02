Скидки
Надаль: реально сыграть с Джоковичем или Федерером, но нельзя ждать того же уровня

Надаль: реально сыграть с Джоковичем или Федерером, но нельзя ждать того же уровня
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что не исключает возможности участия в выставочных турнирах.

«Это этап моей жизни, который закрыт, хорошо закрыт. Убеждён, что пришло моё время, потому что иначе не могло быть. Это не значит, что в будущем я не смогу получить удовольствие в выставочных играх. Не нужно об этом мечтать — это вполне реальная возможность сыграть с Джоковичем или Федерером, но нельзя ждать от меня того же уровня, что раньше. Если это случится, мы подготовимся, чтобы показать лучший возможный уровень. Если бы не физические проблемы, продолжал бы играть, но мне уже 39 лет. Никогда не жил с мыслью, что без травм мог бы выиграть больше турниров «Большого шлема», ни во время карьеры, ни после», — приводит слова Надаля Punto de Break.

