«Неважно, проигрываешь ты или выигрываешь». Шнайдер — о негативе в соцсетях

Серебряный призёр Олимпиады в Париже в парном разряде российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что значительное количество сообщений, которые она получает в соцсетях, содержит в себе негатив.

«Конечно, всякое случается. И неважно, проигрываешь ты или выигрываешь. Достаточно много комментариев и от тех, кто делает ставки, и просто от завистливых людей. Может быть, один из десяти комментариев хороший, а остальные девять — плохие. Но с возрастом начинаешь абстрагироваться и смотреть на происходящее с улыбкой, понимая, чего ты достиг и можешь достигнуть в будущем, не воспринимая эти слова вообще никак», – приводит слова Шнайдер «РИА Новости Спорт».