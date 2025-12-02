«Ожидания были выше». Хачанов — об оценке своего сезона

Российский теннисист Карен Хачанов (18-я ракетка мира) дал оценку своим итогам сезона и рассказал, какие цели ставит на следующий год.

— Какую оценку минувшему сезону для себя можете дать?

— Всегда стремишься к лучшему, конечно. Но в целом считаю, сезон получился хорошим. Ожидаешь лучшего, хочешь большего. По ходу сезона вошёл в первую десятку рейтинга ATP. Ожидания были выше — хотелось в десятке и закончить. Но при этом всё равно, когда в конце года ты входишь в 15 или 20 лучших теннисистов, это неплохой результат.

— Какой акцент будет у вас в следующем году? Может, есть какой-то особенный турнир, на котором хочется добиться успеха?

— В этом году вот получилось сыграть опять в финале «Мастерса». Очень хотелось выиграть «Мастерс». На Уимблдоне попал в восьмерку сильнейших. В следующем сезоне цели такие же глобальные: успешно играть на больших турнирах, добиваться больших результатов. Но основная цель — быть в десятке сильнейших, — приводит слова Хачанова ТАСС.