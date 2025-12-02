«По выступлению за сборную скучаю». Хачанов — о желании сыграть за Россию на Кубке Дэвиса

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос, хотелось ли бы ему вновь сыграть за сборную страны на Кубке Дэвиса.

— Так как мы в России, не могу не спросить про сборную. Во многих видах спорта есть подвижки по восстановлению наших команд на международной арене. В дзюдо даже флаг и гимн вернули. Хотелось бы вновь сыграть за сборную?

— Честно скажу, Кубок Дэвиса сейчас очень сильно поменялся — и формат, и всё. Не знаю, стал ли новый формат популярен? Мы застали его в двух других форматах, видели эволюцию Кубка Дэвиса.

Если говорить в общем, по выступлению за сборную скучаю. Мы закончили на высокой ноте. По факту мы чемпионы. В 2021 году выиграли [Кубок Дэвиса] и с тех пор не выступаем. Получается, мы действующие обладатели Кубка Дэвиса. Хотелось бы сыграть вновь. У нас была и есть сильная сборная. Мы втроём (Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв. — Прим. «Чемпионата») ещё играем, ожидать можно чего-то большего, — приводит слова Хачанова ТАСС.