Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«По выступлению за сборную скучаю». Хачанов — о желании сыграть за Россию на Кубке Дэвиса

«По выступлению за сборную скучаю». Хачанов — о желании сыграть за Россию на Кубке Дэвиса
Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос, хотелось ли бы ему вновь сыграть за сборную страны на Кубке Дэвиса.

— Так как мы в России, не могу не спросить про сборную. Во многих видах спорта есть подвижки по восстановлению наших команд на международной арене. В дзюдо даже флаг и гимн вернули. Хотелось бы вновь сыграть за сборную?
— Честно скажу, Кубок Дэвиса сейчас очень сильно поменялся — и формат, и всё. Не знаю, стал ли новый формат популярен? Мы застали его в двух других форматах, видели эволюцию Кубка Дэвиса.

Если говорить в общем, по выступлению за сборную скучаю. Мы закончили на высокой ноте. По факту мы чемпионы. В 2021 году выиграли [Кубок Дэвиса] и с тех пор не выступаем. Получается, мы действующие обладатели Кубка Дэвиса. Хотелось бы сыграть вновь. У нас была и есть сильная сборная. Мы втроём (Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв. — Прим. «Чемпионата») ещё играем, ожидать можно чего-то большего, — приводит слова Хачанова ТАСС.

Материалы по теме
«Ожидания были выше». Хачанов — об оценке своего сезона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android