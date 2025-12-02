Винус Уильямс подтвердила помолвку с 37-летним актёром, опубликовав с ним фото

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс подтвердила слухи о своей помолвке с 37-летним датско-итальянским актёром Андреа Прети, опубликовав с ним совместные фото.

«Помолвлены с 31.01.2025», — подписала фото Уильямс-старшая.

Фото: из личного архива Винус Уильямс

Первые догадки, что Винус встречается с Прети, появились в конце июля 2024 года, когда их заметили на прогулке в Италии. А в феврале 2025 года Винус была замечена с кольцом с бриллиантом на безымянном пальце. В июле на турнире в Вашингтоне Уильямс обмолвилась о женихе, который вдохновляет её продолжать играть.