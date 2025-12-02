Скидки
«Мне кажется, он будет прекрасным». Алькарас — об ожиданиях от Australian Open

Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от предстоящего Открытого чемпионата Австралии, который пройдёт в январе, рассказав, насколько для него важна победа на этом турнире.

«Для меня самое важное – турниры «Большого шлема», выиграть их как можно больше. Это моя главная цель.

Мне кажется, Australian Open будет отличным. Честно говоря, это первая цель. Когда просто еду на предсезонку с желанием что-то улучшить или чего-то достичь, в моей голове сразу всплывает Australian Open. Это первый или второй турнир сезона, а для меня всегда главная цель – выиграть карьерный «Большой шлем» и календарный «Большой шлем».

Хочу собрать его полностью. Конечно, постараюсь это сделать в следующем году, но, если не получится, то, надеюсь, в течение двух-трёх-четырёх лет», – приводит слова Алькараса официальный сайт Australian Open.

