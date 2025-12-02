Скидки
«Благодарен за это соперничество». Алькарас — о противостоянии с Синнером

Комментарии

Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас в преддверии Australian Open — 2026 высказался о своём принципиальном соперничестве с итальянским спортсменом Янником Синнером, ныне занимающим второе место в мировом рейтинге.

Алькарас выигрывал все турниры «Большого шлема», за исключением Открытого чемпионата Австралии, в то время как Синнер в январе 2026 года будет бороться за третий подряд титул победителя Australian Open.

«Я благодарен за это соперничество, потому что оно даёт мне возможность каждую тренировку и каждый день выкладываться на все 100. Уровень, который мне надо поддерживать и повышать, если хочу победить Янника, очень высок», – приводит слова Алькараса официальный сайт Australian Open.

