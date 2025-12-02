Скидки
Серена Уильямс попала в актуальный пул допинг-тестирования

Серена Уильямс попала в актуальный пул допинг-тестирования
23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 44-летняя американская теннисистка Серена Уильямс попала в актуальный пул допинг-тестирования. Это следует из документа Международного агентства по профессиональной этике в теннисе (ITIA) за октябрь 2025 года.

Нахождение в пуле допинг-тестирования означает, что Серена доступна для проверок вне соревнований. Ей предстоит находиться в пуле не менее шести месяцев до участия в официальных турнирах.

«Она нас уведомила, что желает вернуться в пул допинг-тестирования. Не знаю, означает ли это её возвращение или она просто рассматривает такой вариант. Единственное, что могу сказать: она снова в пуле и должна заявлять о своём местоположении», — приводит слова представителя пресс-службы The Athletic.

Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

