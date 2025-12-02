Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф составила личный топ-5 спортсменок в истории женского тенниса

Кори Гауфф составила личный топ-5 спортсменок в истории женского тенниса
Комментарии

Американская теннисистка Кори Гауфф, третья ракетка мира, озвучила, кого из теннисисток считает величайшими за всю историю.

«Здесь должна быть Крис Эверт, так же как и Мартина Навратилова. Затем Штеффи Граф, думаю, Винус Уильямс. В качестве первого номера для меня, без сомнений, Серена Уильямс. Она лучшая в истории. Её психология, её опыт и сила, личность и наследие, которое она оставила в спорте, очень вдохновляют», – сказала Гауфф в небольшом ролике, опубликованном на YouTube-канале TNT Sports.

На счету 21-летней Гауфф есть две победы на турнирах «Большого шлема». В 2025 году она выиграла «Ролан Гаррос», в 2023 — Открытый чемпионат США.

Материалы по теме
Гауфф стала самой молодой теннисисткой XXI века, завершающей три сезона подряд в топ-3
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android