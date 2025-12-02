Кори Гауфф составила личный топ-5 спортсменок в истории женского тенниса

Американская теннисистка Кори Гауфф, третья ракетка мира, озвучила, кого из теннисисток считает величайшими за всю историю.

«Здесь должна быть Крис Эверт, так же как и Мартина Навратилова. Затем Штеффи Граф, думаю, Винус Уильямс. В качестве первого номера для меня, без сомнений, Серена Уильямс. Она лучшая в истории. Её психология, её опыт и сила, личность и наследие, которое она оставила в спорте, очень вдохновляют», – сказала Гауфф в небольшом ролике, опубликованном на YouTube-канале TNT Sports.

На счету 21-летней Гауфф есть две победы на турнирах «Большого шлема». В 2025 году она выиграла «Ролан Гаррос», в 2023 — Открытый чемпионат США.