Бен Ротенберг: Серена Уильямс хотела выступить на US Open – 2025

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 44-летняя американская теннисистка Серена Уильямс планировала сыграть в парном разряде US Open – 2025, но не успела восстановиться в программе допинг-тестирования, сообщает известный теннисный журналист Бен Ротенберг.

«Серена рассматривала возможность камбэка ещё раньше. Она впервые подала заявку в августе 2025 года, за несколько недель до US Open, вероятно, чтобы сыграть в парном разряде в Нью-Йорке вместе с сестрой Винус. Однако заявки из-за такого спонтанного возвращения, поданные в последний момент от официально завершивших карьеру игроков, не допускаются», — говорится на сайте Ротенберга Bounces.